05.06.2023, 10:18
AirBaltic продолжает укреплять лидирующие позиции в Таллиннском аэропорту
По сравнению с апрелем доля рынка Airbaltic выросла на пять, а по сравнению с маем прошлого года - на семь процентных пунктов. Латвийский авиаперевозчик обслуживает 16 направлений из Таллиннского аэропорта.
Ирландский лоукостер Ryanair, недовольный повышением сборов в Таллиннском аэропорту, в мае обслужил 15% всех пассажиров - на два процентных пункта меньше, чем в апреле, и на семь процентных пунктов меньше, чем в мае прошлого года.
На долю Finnair и Lufthansa пришлось по 9% пассажиропотока.
Пассажиропоток Таллиннского аэропорта в мае этого года составил 273 996 человек, увеличившись на 22% по сравнению с маем 2022 года.