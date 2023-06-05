AirBaltic продолжает укреплять лидирующие позиции в Таллиннском аэропорту

По сравнению с апрелем доля рынка Airbaltic выросла на пять, а по сравнению с маем прошлого года - на семь процентных пунктов. Латвийский авиаперевозчик обслуживает 16 направлений из Таллиннского аэропорта.

Ирландский лоукостер Ryanair, недовольный повышением сборов в Таллиннском аэропорту, в мае обслужил 15% всех пассажиров - на два процентных пункта меньше, чем в апреле, и на семь процентных пунктов меньше, чем в мае прошлого года.

На долю Finnair и Lufthansa пришлось по 9% пассажиропотока.

Пассажиропоток Таллиннского аэропорта в мае этого года составил 273 996 человек, увеличившись на 22% по сравнению с маем 2022 года.