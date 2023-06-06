Итальянские пляжи вводят лимиты на посетителей

Это касается четырех популярных пляжей: Cala dei Gabbiani, Cala Biriala, Cala Goloritze, Cala Mariolu. Первые два смогут принимать до 300 человек в день, третий – до 250-и, последний – до 700. Букать места там нужно через приложение Heart of Sardinia. Минимум – за 72 часа до посещения.