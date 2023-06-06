Без коротких перелетов: эти страны Европы могут запретить внутренние рейсы

На прошлой неделе Франция официально запретила полеты на короткие расстояния. Согласно закону, на расстояния, которые можно преодолеть менее чем за 2,5 часа на поезде, больше нельзя летать на самолете. Кроме того, в течение дня должно ходить достаточно поездов, чтобы путешественники могли провести в пункте назначения не менее восьми часов, пишет Euronews.

Министр транспорта страны Клеман Бон назвал эти меры „важным шагом и значительным символом в политике сокращения выбросов парниковых газов“.

Европа стремится совершить революцию на железнодорожном транспорте и побуждает людей выбирать поезда вместо самолетов. Может ли новый закон стать первым из многих?

Поддерживает ли общественность запрет на ближнемагистральные рейсы?

Согласно опросу Европейского инвестиционного банка, проведенному в 2020 году, запрет на ближнемагистральные рейсы поддержали более 60% респондентов.

А в 2021 году „Гринпис“ потребовал запретить в ЕС рейсы между городами, преодолеть расстояние между которыми на поезде можно менее, чем за шесть часов.

В интервью inews после подписания французского закона вице-премьер и министр мобильности Бельгии Жорж Жилкине призвал ЕС последовать примеру Парижа, а также расширить сеть ночных поездов и в целом улучшить железнодорожное сообщение.

Запрет на ближнемагистральные полеты во Франции

Идея о запрете полетов на короткие расстояния была впервые предложена в 2021 году как часть Климатического закона Франции, и авиационная промышленность отчаянно ей сопротивлялась.

Правительство перетянуло на свою сторону Air France, предложив финансовую поддержку во время пандемии COVID-19.

Первоначально предлагалось ввести ограничение на перелеты, которые можно совершить менее чем за четыре часа на поезде, но из-за возражений авиакомпаний от этой идеи отказались.

В результате под действие закона попали всего три маршрута: из аэропорта Париж-Орли в Бордо, Нант и Лион. Эти рейсы уже были отменены в 2020 году, так что, по сути, закон просто гарантирует, что их нельзя будет вернуть.