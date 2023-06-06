Северная Атлантида: в Германии обнаружили легендарный затерянный город

Археологи заявили об обнаружении затерянного города Рунгхольт, затопленного океаном. Некогда процветающий город в северной Фризии поглотило Северное море всего за одну ночь после сильного шторма — по легенде, это было наказание за грехи жителей. До сегодняшних дней точное местонахождение Рунгхольта было неизвестным, пишет "Моя Планета".

Согласно фольклору, среди главных грехов горожан были пьянство, нечестивость и выставление напоказ своего богатства. Жизнь в изобилии привела к безнравственности, и конец наступил около Рождества, когда банда молодых пьяниц попыталась заставить священника причастить свинью в местном трактире. Священник пошел в церковь, помолился и попросил бога наказать молодых людей.

* Рунгхольт и Странд в Средние века на карте 1850 г.

На следующий день святой отец якобы покинул город, а вскоре после этого разразилась великая буря, которая стерла Рунгхольт с лица земли. В средневековых легендах говорилось, что впоследствии звук городской колокольни был слышен из глубин Северного моря.

* Аэрофотоснимок над Северо-Фризским Ваттовым морем с остатками Рунгхольта в центре снимка

Некоторые историки сомневались в том, что город когда-либо существовал на самом деле, но новые исследования обнаружили останки „северной Атлантиды“ в Ваттовом море. Археологи из Университета Кристиана-Альбрехта в Киле раскопали средневековые курганы вокруг острова Зюдфалль. Остатки поселений под илистым дном удалось обнаружить с помощью нескольких геофизических методов — магнитной градиометрии, электромагнитной индукции и сейсмики.

Находки весьма серьезные — гавань, фундамент большой церкви и дренажные системы. Ученые продолжают раскапывать Рунгхольт, но есть проблема — условия почв, из-за которых разъедаются остатки зданий. Большая часть города, похоже, уже утрачена, но следы все-таки остались, пишет Science Alert.