ЗАБАВНОЕ ВИДЕО | Рыба "попросила“ дайвера открыть ей ракушку, и он не смог отказаться

Рыба настолько не боялось дайвера, что в нетерпении лезла ему под руку. В итоге она, конечно, получила свою еду и уплыла по своим делам. В комментариях к видео предположили, что это рыба-наполеон — в пользу этого говорит и внешность, и спокойное отношение к человеку.