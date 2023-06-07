ЗАБАВНОЕ ВИДЕО | Рыба "попросила“ дайвера открыть ей ракушку, и он не смог отказаться
В соцсетях набирает популярность видео, на котором большая рыба с выростом на голове крутится вокруг дайвера, раскалывающего молотком ракушку. Рыба будто попросила человека помочь достать еду, и он не отказал.
Рыба настолько не боялось дайвера, что в нетерпении лезла ему под руку. В итоге она, конечно, получила свою еду и уплыла по своим делам. В комментариях к видео предположили, что это рыба-наполеон — в пользу этого говорит и внешность, и спокойное отношение к человеку.
Cheilinus undulatus (рыба-наполеон) — вид морских лучеперых рыб из семейства губановых (Labridae). Населяют коралловые рифы Красного моря, тропических районов Индийского и Тихого океанов. Встречаются на глубине до 100 м. У взрослых рыб толстые, пухлые губы и заметный вырост на голове. Окраска тела бледно-зеленая или голубая с зеленоватым или фиолетовым оттенком. Рыба-наполеон питается рыбами, моллюсками и ракообразными.