Весной количество зарубежных туристов в Эстонии выросло, а местных туристов стало меньше
По данным Департамента статистики, в апреле 2023 года в предприятиях по размещению остановилось 250 000 туристов, что на 6% больше, чем в том же месяце годом ранее. Увеличилась численность зарубежных и сократилась численность местных туристов.
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в апреле в предприятиях по размещению Эстонии остановилось больше зарубежных туристов, чем в прошлом году. „Численность зарубежных туристов еще не достигла апрельского уровня докризисного 2019 года и была на одну пятую меньше, однако по сравнению с апрелем 2022 года зарубежных туристов было примерно на одну пятую больше“, — уточнила Лаурмаа. В апреле впервые в 2023 году уменьшилось число местных туристов: по сравнению с тем же месяцем прошлого года оно уменьшилось на 5%. В то же время местных туристов было на 17% больше, чем в апреле 2019 года.
В апреле в годовом сравнении увеличилось количество туристов как из многих стран Европы, так и из стран за пределами Европы. Из Финляндии прибыло 58 000 туристов, из Латвии — 19 000. Из обеих стран прибыло больше туристов, чем в апреле прошлого года. Больше туристов, чем год назад, прибыло также из Германии, Литвы, Великобритании, Швеции, Соединенных Штатов Америки, Польши и стран Азии. Из зарубежных туристов 72% отметили целью своей поездки отдых, 21% — работу. Из зарубежных туристов 75% останавливались в предприятиях по размещению Харьюского уезда, далее следуют Пярнуский (11%), Тартуский (6%) и Саареский (2%) уезды. В Ляэне-Вируском, Ида-Вируском, Ляэнеском, Валгаском, Вильяндиском и Выруском уездах останавливалось по 1% зарубежных туристов. В Эстонии зарубежные туристы провели в целом 256 000 ночей.
Среди местных туристов 68% были на отдыхе и 23% — в рабочей поездке. Больше всего местных туристов, т. е. 33%, останавливалось в Харьюском уезде, 13% выбрали Пярнуский уезд, 11% — Тартуский и 10% — Ида-Вируский уезд. В Саареском уезде остановилось 7%, в Ляэне-Вируском — 6%, а в Ляэнеском и Валгаском уездах — по 5% местных туристов. Местные туристы провели в предприятиях по размещению в целом 207 000 ночей.
В апреле свои услуги гостям предлагали 936 предприятий по размещению. В распоряжении гостей было 21 000 номеров и 48 000 койко-мест, заполнены были 43% номеров. Стоимость проживания в предприятиях по размещению составила в среднем 45 евро в сутки на человека, что на 5 евро дороже, чем в апреле 2022 года, и на 8 евро дороже, чем в апреле 2019 года. За год стоимость проживания в предприятиях по размещению в сутки в среднем повысилась на 11%. В Тартуском уезде стоимость проживания в предприятиях по размещению составляла в среднем 53 евро, в Ляэне-Вируском — 51 евро, в Харьюском — 47 евро, в Ида-Вируском — 44 евро, а в Пярнуском и Саареском уезде — 38 евро в сутки на человека. Средняя стоимость размещения в сутки повысилась в большинстве уездов.