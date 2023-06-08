Весной количество зарубежных туристов в Эстонии выросло, а местных туристов стало меньше

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в апреле в предприятиях по размещению Эстонии остановилось больше зарубежных туристов, чем в прошлом году. „Численность зарубежных туристов еще не достигла апрельского уровня докризисного 2019 года и была на одну пятую меньше, однако по сравнению с апрелем 2022 года зарубежных туристов было примерно на одну пятую больше“, — уточнила Лаурмаа. В апреле впервые в 2023 году уменьшилось число местных туристов: по сравнению с тем же месяцем прошлого года оно уменьшилось на 5%. В то же время местных туристов было на 17% больше, чем в апреле 2019 года.