Юрмала без русских туристов. Чем живет знаменитый курорт Латвии

Количество туристов в Юрмале при этом постепенно увеличивается, поскольку число жителей Балтии растет быстрее, чем раньше, — говорит Александра Страмкале, руководитель Центра туристической информации Юрмальского самоуправления, прогнозируя хороший летний сезон. Ей вторят представители новейших отелей курортного городка, однако признают: показателей 2019 года этим летом пока вряд ли удастся достичь.

Половина – свои

Количество туристов в Юрмале в 2022 году увеличилось на 79,4% по сравнению с 2021 годом, но все равно было на 10,6% меньше, чем до пандемии, сообщило ранее самоуправление со ссылкой на Центральное статистическое управление.