Выставка Вермеера в музее Амстердама побила исторический рекорд

Выставка произведений Яна Вермеера в нидерландском Рейксмузеуме, которая проходила с 10 февраля по 4 июня 2023 года, стала самой успешной за всю историю его существования.

Билеты на выставочный блокбастер поступили в продажу онлайн заранее и были мгновенно раскуплены. Чтобы избежать столпотворения в залах, количество посетителей и сеансов строго контролировалось, однако все равно их число в итоге составило 650 тыс. человек, в частности благодаря тому, что музей продлил время работы до позднего вечера (22:00) трижды в неделю.

Пресс-служба Рейксмузеума сообщает, что за 16 недель выставку посетили зрители из 113 стран. При этом 55% посетителей были нидерландцами. Было продано более 100 тыс. экземпляров каталога Вермеера — и это также больше, чем продается каталогов любой другой выставки Рейксмузеума.

Выставка поспособствовала новым искусствоведческим исследованиям, которые позволили лучше понять творческий процесс Вермеера, контекст, в котором создавалось его искусство, оценить знание художником оптических инструментов и открыть новые факты о его жизни в Делфте. В частности, стало известно, что он контактировал с католическим орденом иезуитов в Делфте и благодаря им получил камеру-обскуру, которую использовал в своем творчестве. В число покровителей Вермеера добавилась женщина — Мария де Кнёйт. Именно она владела половиной всех его произведений, то есть по меньшей мере 20 работами.

Проект стал крупнейшей выставкой Яна Вермеера в истории: на ней удалось собрать 28 из 37 сохранившихся картин живописца. В частности, в Амстердам привезли „Девушку с жемчужной сережкой“ (около 1664–1667) из Маурицхёйса в Гааге, „Девушку, читающую письмо у открытого окна“ (около 1657–1659) из Дрезденской картинной галереи старых мастеров, „Кружевницу“ (около 1669–1670) из Лувра и „Женщину, держащую весы“ (около 1663–1664) из Национальной художественной галереи в Вашингтоне. Предыдущий выставочный рекорд принадлежал экспозиции 1996 года в Маурицхёйсе в Гааге, объединившей 23 полотна.