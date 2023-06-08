В столичной галерее Fotografiska пройдет обзорная экскурсия по выставкам на русском языке

В этот вечер в Fotografiska будут открыты три выставки. Выставка „Игра света“ представляет работы Ласло Мохой-Надя, одной из величайших фигур мирового авангарда первой половины XX века. Ласло Мохой-Надь был универсальным творцом, не ограничивающимся одной сферой деятельности. Он занимался живописью, фотографией, создавал фильмы и кинетические скульптуры, а также преподавал в Баухаусе. Его увлечение экспериментами и новыми технологиями сыграло значительную роль в становлении фотографии как самостоятельного вида искусства. На выставке представлены работы Мохой-Надя в области фотомонтажа (фотопластика), фотограммы, личные снимки, цветные фотографии, а также изображения его скульптур и два фильма.



Выставка „Встречи с Софи“ рассказывает зрителю поэтическую и трогательную историю юной Софи, родившейся с синдромом Дауна. Девушка живет в кругу семьи в уединенном сказочном поместье 16 века, расположенном в маленькой деревне Эйленштедт в Германии. Фотографии, созданные Снежаной фон Бюдинген-Дюбой, фокусируются на повседневной жизни Софи и раскрывают ее переживания в период взросления.



Ретроспектива „Дева Мария. Супермаркеты. Попкорн. Фотографии 1999-2020 годов“ известного британского фотографа Майлза Олдриджа показывает эстетику страдания. Его снимки поражают яркостью и глянцевостью, напоминая о классическом Голливуде и американской мечте, но всегда пронизаны тревогой. Модели на фотографиях похожи на манекены в психоделических интерьерах. Изображения бытовых сцен зачастую наполнены сладкой горечью, отражающей детские воспоминания Майлза Олдриджа о его матери, пережившей тяжелый развод.