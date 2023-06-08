ФОТО | Голодными не смотреть! Borjomi и таллиннский ресторан Tbilisi провели мастер-класс по хинкали и маринаду для шашлыка

О грузинской истории и культуре рассказал посол Грузии в Эстонии Арчил Караулашвили, а представители Borjomi еще раз заверили, что любимая многими грузинская минералка, которую в советское время даже прописывали в качестве лекарства - это традиционно грузинский продукт, а сама компания теперь больше не контролируется российским акционерам, поэтому Borjomi пытается всеми силами вернуться на эстонский рынок.

Шеф-повар Tbilisi Мамукел Горелашвили показал, как правильно нужно лепить хинкали, а также рассказал о секретах приготовления идеального маринада для шашлыка. По его словам, лучше всего использовать просто соль и перец, или же известную грузинскую сванскую соль, если такая есть в распоряжении. За сутки до этого мясо же можно замочить в Borjomi, чтобы сделать его мягким и сочным, и уже потом слить минералку и добавить в маринад вина.