Сотни авиарейсов в Европе могут быть задержаны из-за крупнейших в истории военно-воздушных учений НАТО

Учения Air Defender 2023 будут проходить над воздушным пространством Германии с участием 10 000 военнослужащих и 250 боевых самолетов из 25 стран, включая США.

„В результате учений и связанных с ними мер ежедневно будут перенаправляться около 800 рейсов“, – говорится в сообщении организации по управлению воздушным движением Eurocontrol.

Последствия учений могут привести к значительным задержкам в напряженное время года, когда европейские авиадиспетчеры пытаются справиться с постпандемическим бумом полетов, а во Франции до сих пор проходят забастовки.

„Я знаю, что могут быть ограничения на гражданское воздушное сообщение, – говорит Инго Герхартц, главнокомандующий ВВС Германии, который руководит учениями. – Но, когда я вижу соотношение: десять дней из 365, чтобы в конце дня мы могли жить в мире и свободе в этой стране, я думаю, что это правильный сигнал, который мы должны послать“.

Где будет закрыто воздушное пространство?

В рамках программы Air Defender 2023 будут закрыты для гражданских самолетов большие участки воздушного пространства – в основном над Германией. Коммерческие пилоты должны будут ориентироваться в трех основных „кластерах“:

Северный, распространяющийся на воздушное пространство Дании и Нидерландов;

Восточный, вблизи границ Польши и Чехии

Южный, от Люксембурга вдоль французской границы, почти до Боденского озера в Швейцарии.

Каждая из этих зон будет закрыта или сильно ограничена для гражданских авиалиний на несколько часов каждый день (за исключением 17 и 18 июня).

Южный кластер окажет особенно значительное влияние на большое количество авиарейсов, отмечает эксперт по путешествиям Саймон Колдер для британской газеты Independent. По его словам, рейсы из Лондона в Анталию (Турция) обычно пролегают через эту зону, как и самолеты из Манчестера на греческие острова.

Какие аэропорты и авиакомпании могут пострадать?