В Таллиннском русском музее пройдет презентация интерактивной детской книги теней

Книгу написал детский писатель, музыкант, предприниматель и специалист в области инфотехнологий Станислав Дегтярев. Сказка оформлена в виде комплекта, состоящего из печатной версии, элементов театра теней и адаптированных версий аудиокниги. Комплекты доступны на русском, эстонском и английском языках. Все, что вам понадобится, это смартфон, — все остальное находится в коробке с набором, детали которого выполнены из картона, дерева и экопластика. Подключаем смартфон, и начинается магия! Приключения Лося приоткроют дверь в сказочный мир животных, наполненный знакомыми, а порой и неожиданными персонажами.

„Я мама троих детей. Каждый вечер мы с мужем читаем им перед сном сказки или включаем аудиокниги, чтобы вместе их послушать. Иногда мы включали на телефоне фонарик и пытались изобразить сценарий книг на стене или потолке. Тогда мне и пришла в голову идея создать сказку с картинками театра теней. Родитель может читать сказку сам или включить ее аудиоверсию и листать картинки перед фонариком, чтобы сцены разыгрывались на потолке, как это было в моем детстве, во времена диафильмов, которые нам с сестрой показывал в папа“, — рассказывает продюсер проекта Татьяна-Александра Аляутдинова.

На презентации 10 июня представители Fabulums познакомят публику с работавшей над созданием книги командой, расскажут про историю ее появления, а актеры озвучки, среди которых и хорошо известные публике Марина Малова и Артур Райдметс, прочитают фрагменты из произведения. У всех собравшихся будет возможность приобрести наборы „Лось и птички: рождение мечты“ одними из первых и по самой лучшей цене.

На месте публику ждут легкие закуски, аквагрим для детей и живая музыка в исполнении группы Duo Marinad, один из участников которой Дан Ротарь написал одну из версий музыкального оформления для сказки. Также среди всех посетителей мероприятия будет разыграна продукция Fabulums.

Рассмотреть книгу можно в Instagram Fabulums: https://www.instagram.com/fabulums/

Мероприятие в Facebook: https://fb.me/e/3dEeNCAVu