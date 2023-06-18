ФОТО | Все ваше тело будет болеть - но зато какие впечатления! Как активно отдохнуть на юго-востоке Финляндии

К счастью, паромы легко позволяют попасть из Таллинна в Финляндию на машине, а это значит, что можно выехать за пределы финской столицы и открыть для себя новые места. Здесь найдется, что посмотреть, как для любителей спокойно провести время на природе, так и для любителей чего-то более экстремального.

Например, в ста километрах от Хельсинки находится поселок Руотсинпюхтяя, который по-шведски называется Стрёмфорс. И не спроста - в этом регионе исторически проживало достаточно много шведов, поэтому здесь можно увидеть много деревянных домов красного цвета с белыми оконными и дверными рамами.

Через поселок как раз протекает речка Кемийоки, по которой можно сплавится на байдарке, сапе или каяке. Каяк вполне подойдет для тех, кто никогда раньше не занимался подобными активными развлечениями - главное выбрать не особо длинный маршрут, чтобы ваши руки не устали. На нем также минимальный шанс того, что вы окажетесь в воде, если конечно сами того не захотите.

По пути можно насладиться видами природы, а если вам повезет, то возможно даже увидеть некоторых обитателей местных лесов. В располагающихся неподалеку живописных домиках есть несколько ресторанов, где можно будет утолить свой разыгравшийся после физической нагрузки аппетит.

Если ехать дальше на восток, то совсем неподалеку от границы с Россией находится Бункер-музей, где можно подробно узнать об истории Финляндии во время Зимней войны СССР и Второй мировой. Там же сохранилась часть „Линии Салпа“ - гранитный глыбы, которые должны были помешать танкам противника продвинуться вперед.