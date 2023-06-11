Леденящие истории: опасно ли отдыхать на египетских и других любимых многими курортах?

На этой неделе в Хургаде произошла чудовищная история: акула напала на 23-летнего молодого человека из России. У Владимира Попова, по словам очевидцев, не было шансов. Морской хищник подплыл к нему незаметно и через пару минут лишил парня жизни, пишет Womanhit.

По некоторым предположением, акулу видели за несколько дней до случившегося: она плавала недалеко от пирса и гонялась за мелкими рыбками. Как хищник попал на пляж, полный туристов? По одной из версий, сотрудники отеля убрали из воды сетки, которые должны защищать от акул.

Это история далеко не первая, когда хищники, редко нападающие на людей, становятся виновниками трагедий в зоне отдыха.

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