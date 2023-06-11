Концепция чайлдфри ида-вируского спа-отеля „Мяэтагузе“ оказалась спорной

Член волостного собрания Айвар Сурва сообщил, что встречался с руководителем отеля Терье Раттур, по мнению которой, концепция работает хорошо, однако от бухгалтерии отеля Сурва получил также информацию о том, что за первые четыре месяца этого года убытки отеля составили 40 000 евро. По оценке бухгалтера, неплатежеспособность наступит рано или поздно, по всей видимости, в сентябре или октябре, а из этого можно сделать вывод, что концепция не работает. Члены совета отеля считают, что спа следует открыть для всех.

„Цена за номер высокая, она не окупается, а особенности не сработали. На рекламу было потрачено много денег, заполняемость не свидетельствует о том, что концепция работает. Есть два варианта, как действовать дальше: вернуться к старой концепции, второй – продать спа-отель, поскольку в противном случае он будет для волости обременительным. Если продать не удастся, то следует продумать альтернативы, оставить бассейн в публичном пользовании, а из отеля сделать центр реабилитации, например, для ветеранов. Традиционное содержание отеля становится для волости затруднительным“, следует из протокола общего собрания.