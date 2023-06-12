Внимание, путешественники! В европейских странах планируются новые забастовки

Так, сотрудники службы безопасности лондонского аэропорта Хитроу планируют выходить на протесты 31 день. Причина – низкая зарплата. Забастовки начнутся 24 июня и продолжатся до 28-го. После забастовки планируются 28-30 июня, 14-16 июля, 21-24 июля, 28-31 июля, 4-7 августа, 11-14 августа, 18-20 августа и 24-27 августа. „Задержки, сбои и отмены будут неизбежны в результате забастовки“, – предупредил региональный координатор Unite Уэйн Кинг.

Во Франции бастуют авиадиспетчеры и сотрудники общественного транспорта. Последняя забастовка прошла 6 июня. Точную дату новой пока не объявили, но она планируется. Возможны также демонстрации против пенсионной реформы. Они продолжаются уже несколько месяцев. Во время забастовки „нельзя исключать задержек и отмен рейсов в последнюю минуту“, – заявляет представитель Air France.

Есть вероятность, что протесты снова начнутся и в Германии. Профсоюзы работников аэропортов и общественного транспорта сейчас обсуждают планы.