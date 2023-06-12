ФОТО | Утром молитва, потом - пиво. Как монашка сестра Дорис стала пивоваром

Монастырь Маллерсдорф в Баварии хорошо известен и за пределами этой федеральной земли. Но гораздо известнее - одна его обитательница: монахиня Дорис Энгельхард. 74-летняя сестра Дорис уже больше четырех десятилетий варит пиво.

Она не может себе и дня представить без этого традиционного немецкого напитка. Как говорит сама Дорис, пиво она не пьет только по утрам, в другое время - легко. Свиную рульку на обед или на ужин она всегда запивает вкусным пивом. „Не могу же я запивать рульку ромашковым чаем“, - говорит монахиня.

Дорис Энгельхард не только любит пить пиво, но и руководит его производством уже на протяжении 48 лет. Небольшая пивоварня при баварском монастыре - единственная в Германии (а некоторые утверждают, что и в мире), которой руководит монахиня-пивовар.

Надо отметить, что Дорис ни пивом, ни пивоварением раньше никогда не интересовалась. Она мечтала изучать аграрное дело. Однако в монастыре, где она решила служить монахиней, нужны были специалисты по пивоварению. И Дорис получила соответственное образование. Впервые пиво она попробовала, когда сдавала выпускные экзамены. „Закрыв нос!“ - улыбается 74-летняя монахиня.

И хотя она была единственной девушкой на курсе, женщины в пивоварении исторически были далеко не исключением. Раньше это входило в обычный круг домашних обязанностей домохозяек. Женщины варили пиво на протяжении почти семи столетий. И только с индустриализацией за дело взялись мужчины.

Дорис родилась в 1949 году. Когда ей исполнилось 12 лет, она решила уйти в школу-интернат при монастыре Маллерсдорф. После окончания школы Дорис начала обучение на пивовара.

Почему она решила стать монахиней? Одна судьбоносная встреча с настоятельницей монастыря, которая была медсестрой по образованию и приходила лечить заболевшую маму девочки, открыла ей глаза на ее предназначение. Дорис была уверена: ее призвание - в служении богу.