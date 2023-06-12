Творчество легендарных художниц графики впервые экспонируется в большом зале музея KUMU
С 16 июня в Художественном музее KUMU открыта выставка „Через черное ущелье твоих глаз“, которая в новом свете раскрывает творчество эстонских художниц графики, появившихся во второй половине 1960-х годов. Их произведения не только отражают разносторонние отношения авторок с современной им средой, окружением и способами существования, но и органично вписываются в современный художественный и социальный контекст.
Со второй половины 1960-х появилось множество художниц, каждая из которых по-своему вдохнула новую жизнь в графику позднесоветского периода. На выставке в Художественном музее KUMU впервые в таком объеме представлены работы Конкордии Клар (1938–2004), Сильви Лийва (1941), Марью Мутсу (1941–1980), Наймы Нейдре (1943), Кайсы Пуустак (1945), Марье Таска (1955), Виве Толли (1928–2020), Айли Винт (1941), Маре Винт (1942–2020) и Марье Юксине (1945), созданные в 1960-х–1980-х годах.
„Выставка „Через черное ущелье твоих глаз“ – это экскурс в многослойное мироощущение эстонских художниц графики. В их произведениях прослеживается внимательность к окружающему миру, различные аспекты жизни женщины, умение ценить и стремление отображать близость, заботу и интимность, дружба и другие вопросы общественного и общечеловеческого. Может быть, богатое наследие этих художниц сможет дать нам ориентиры для стойкости и способности видеть альтернативы в наши дни“, – комментирует куратор выставки Эда Туулберг.
Выставка условно разделена на главы, раскрывающиеся перед зрителем по мере передвижения от зала к залу: отношения человека с природой, различные интерпретации тела; навязанные человеку обществом и взятые на себя роли, отождествление себя с культурным наследием и фольклором, воздействие человека на окружающую среду и ответное воздействие этой среды, поэзия будничной реальности, темные колебания бытия; многогранный опыт жизни женщиной, материнства и старения.
В качестве названия выставки используется строка из стихотворения художницы Конкордии Клар. Современные художницы перформанса Йетте Лоона Херманис, Кая Канн и Кейти Кууспу приглашены выразить свои ассоциации с художницами, представленными на выставке, и их произведениями. Херманис и Канн создадут новые перформансы по мотивам графики на выставке, посмотреть которые можно будет осенью. Пространственное представление Кейти Кууспуу „Провал“ как часть выставки будет демонстрироваться во внутреннем дворе Художественного музея KUMU дважды: вечером 17 июня и 19 августа. В постановке различные стадии физической и умственной выносливости исследуются через смелость перед лицом испытаний и признание ценности различных определений неудачи.
Программа, посвященная открытию выставки, будет представлена в субботу, 17 июня. Выставка открыта до 5 ноября 2023.