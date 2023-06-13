Сказочное действо: выставка масок Танеля Веэнре „Синяя Борода“ в Музее прикладного искусства и дизайна

Маски Веэнре выросли из аксессуаров, которые создавались для модных показов, и изобилуют невероятными, необычными деталями. „Маски привлекли меня возможностью рассказать историю. Как правило, первопричиной рождения маски являются модные показы и страстное желание усилить то послание, которое несет мода, – говорит Танель Веэнре. – Но я не могу сказать, что эти маски исключительно декоративные – наслоений и историй у меня много“.

Маски приобретают размеры скульптур свободной формы и в своей автономности являются интригующими самостоятельными произведениями. На выставке представлены концептуальные маски из самых разных материалов: то это сюрреалистические композиции, составленные из морских коньков, то деконструкции замысловатых фрагментов самоката Bolt, то пышные гроздья серег-ягодок, которые не только возбуждают чувства того, кто их носит, но и воздействуют на ощущения зрителя, вовлекая его в сказочное действо, вдохновленное сказкой Шарля Перро „Синяя Борода“.

„Историю о Синей Бороде забыть невозможно. Прекрасный готический замок, в котором происходят ужасные вещи... Прелестная дама, которая не может оттереть кровь с ключа... Синяя Борода так и остался загадкой... Почему он это делал?“ – объясняет художник связь с известной сказкой.

Самого Веэнре подстегивают похожие чувства нетерпения и любопытства, как и героинь той сказки. Закрытых дверей он не боится: „Если на подиуме маски ближе к карнавальным аксессуарам, то в выставочном зале – без моды и моделей – они словно портреты неких бестелесных существ. Убитые музы, дорогие сердцу этапы жизни... Теперь я – Синяя Борода!“

Выставка открыта до 24 сентября.