Компания, управлявшая мызой Саку, прекращает свою деятельность. Что будет с гостиницей, спа и рестораном?

Владелица Saku Mõisa OÜ Ангелика Лейс-Йыэла отказалась называть причину такого решения. „Наша компания перестанет там работать, но придет кто-то новый и продолжит деятельность“, - сказала она, добавив, что ее компания будет работать на мызе Саку до конца лета.

Сама мыза принадлежит волости. По словам старейшины волости Саку Марти Рехемаа, договор с нынешним арендатором действительно заканчивается в начале сентября этого года. „В ближайшее время мы объявим конкурс идей, чтобы найти лучшего управляющего мызой“, — заявил он.

Старейшина волости также добавил, что до сих пор все здание находилось в руках только одной компании, но в будущем они планируют изменить подход и предоставить возможность работать на территории мызы сразу нескольким предприятиям. В мызе Саку можно развивать несколько сфер: от проведения концертов, свадеб и торжеств до работы ресторана или организации семинаров и конференций. „Мы ожидаем, что мыза будет содержаться в хорошем состоянии, активно использоваться и будет открыта для жителей волости благодаря различным мероприятиям“, — сказал старейшина.

Площадь главного здания мызы Саку, которую предполагается сдать в аренду на 10 лет, составляет 1654 м2. В историческом здании находятся 2 банкетных зала, 2 салона, зал для семинаров, ресторан, 11 просторных номеров с разнообразным дизайном интерьеров, а также спа ÕlleSPA с саунами. Кроме того, в аренду сдается часть усадебного парка площадью 3360 квадратных метров.

Господский дом мызы Саку входит в число лучших образцов эстонской классицистической архитектуры. Считается, что здание спроектировал один из самых известных архитекторов того времени – Карло Росси. Мыза Саку со своим богатым декором и потолочными картинами XIX века является одной из красивейших мыз Эстонии.