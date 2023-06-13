Прекратит ли Ryanair рейсы из Эстонии?

„Авиасообщение с крупными странами крайне важно для нас, и правительство должно приложить все усилия, чтобы Эстония не превратилась в периферию. В начале этого года после повышения сборов в Таллиннском аэропорту авиакомпания приняла решение о закрытии семи маршрутов из Таллинна. Если сейчас не предпринять необходимые шаги и переговоры провалятся, это станет очередным ударом по экономике и репутации Эстонии. Ryanair является крупнейшим европейским лоукостером, чья доля на эстонском рынке в мае составляла 15%“, - сказал Лаатс.



На сегодняшний день Ryanair осуществляет рейсы из Таллинна в Великобританию, Испанию, Германию, Италию, Австрию и Швецию. Если эти маршруты будут закрыты, то, по словам Лаатса, Эстония будет изолирована от остального мира. „Это также означает, что мы лишимся большого количества туристов, мы недополучим миллионы евро в виде платы за гостиницы и покупку услуг, соответственно, сократятся налоговые поступления. Если один иностранный турист оставляет в Эстонии в среднем 310 евро, то прибывшие в Эстонию самолетом туристы – около 469 евро“, - сказал Лаатс.



Он отметил, что все больше людей предпочитают летать из Хельсинки и Риги, так как цены на билеты там ниже, а выбор предлагаемых направлений – больше. „Наше государство должно более широко смотреть на вещи. Исходить в принятии решений, основываясь лишь на экономических показателях Таллиннского аэропорта, является крайне недальновидным. Наличие стратегических направлений важно как для людей, так и для крупных международных предприятий, которые при расширении учитывают качество авиасообщения в конкретной стране. Хорошее авиасообщение способствуют экономическому росту. Однако после заседания парламентской комиссии по экономики, на которое были приглашены представители Таллиннского аэропорта, у меня не создалось впечатления, что в число приоритетов правительства входит наличие авиасообщения с крупными европейскими городами“, - подчеркнул депутат.