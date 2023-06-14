14.06.2023, 09:05
Акулу, напавшую на россиянина в Египте, решили мумифицировать и передать в музей(5)
ФОТО: Photo by Gerald Schömbs on Unsplash
В Египте тигровую акулу, которая убила россиянина, мумифицируют и передадут в местный музей, пишет британская газета Daily Mail.
8 июня у берегов одного из пляжей Хургады тигровая акула напала на российского туриста, находившегося в открытом море. В результате нападения 23-летний мужчина погиб. Сразу после инцидента местные жители выловили хищника и передали ученым.
Теперь египетские специалисты Института морских наук и заповедников Красного моря начали процесс бальзамирования, чтобы подготовить акулу к включению в число экспонатов.