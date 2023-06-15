Незаменимые приложения для летнего отдыха на природе и за городом

„Лето — это по большей части отпуска, путешествия и отдых на природе. При этом благодаря технологиям планировать летний отдых стало значительно проще: от общения с миром и навигации с помощью картографического приложения в чужой стране до бронирования жилья или питания“, — рассказывает эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Эстония Екатерина Мишина. Ниже она делится несколькими советами по части смарт-инструментов, которые позволят еще больше наслаждаться летом.



Виртуальный гид для активного отдыха



Путешествуя за границу или посещая регионы с красивой природой в своей стране, для знакомства с новыми местами люди часто предпочитают совершать пешие или велосипедные прогулки. Это, конечно, можно сделать полностью и самостоятельно, но еще удобнее, если кто-то предложит маршрут. Так что, путешествуя по горным или просто живописным местам, вы точно не пропустите ни одного прекрасного вида.



Существуют различные приложения для планирования карт и маршрутов, некоторые из них специально созданы для любителей природы. Например, приложение „Outdooractive: Hiking & Biking“ решает все проблемы планирования маршрута и дает советы любителям пеших прогулок, езды на велосипеде и других видов активного отдыха. „Приложение предлагает готовые маршруты передвижения не только по родному краю, но и по всему миру. Приложение очень удобное в использовании, и вы можете выбрать нужный маршрут, исходя из наиболее важных для вас факторов: расстояния, продолжительности или высоты“, — говорит Мишина.



Помощник в определении растений и грибов



Пребывая на природе, можно не только наслаждаться свежим воздухом, но это и отличный способ провести свободное время, полюбоваться окрестностями и открыть для себя мир. Но кто не сталкивался с ситуацией, когда натыкаешься на неизвестное растение или возникла необходимость узнать – съедобен ли этот гриб, с которым встретились около тропы?



Для таких случаев стоит скачать приложение, которое поможет получить новые знания и познакомиться с разными видами растений. Например, приложение „PlantSnap“ моментально определяет все виды растений в любой точке мира, так что дерево или даже опавший лист, вы без труда узнаете его вид или происхождение и его важнейшие характеристики. При этом эстоноземельцы, как известные любители грибов, могут получить особое удовольствие от открытия грибного приложения под названием „Mushrooms App“. По словам эксперта по технологиям, оно позволяет сканировать и идентифицировать грибы. Приложение по распознаванию грибов содержит 210 распространенных видов грибов с подробным описанием и качественными фотографиями.



Виртуальный помощник для комфортного посещения ресторана



В незнакомом месте часто возникает вопрос, где можно перекусить. К тому же никто не хочет после долгой экскурсии по городу, когда уже урчит в животе, вдруг понять, что выбранное место питания переполнено или не соответствует ожиданиям. К счастью, есть несколько приложений, которые помогают избежать такого разочарования и делают необходимую предварительную работу для получения приятного гурманского опыта.



„Одним из самых популярных решений для любителей еды в Huawei AppGalleries является „TheFork“. При нахождении в приложении подходящего ресторана оно позволяет быстро и бесплатно забронировать столик“, — поясняет Екатерина Мишина и добавляет, что среди приложений есть и интересные находки для ценителей вина. По ее словам, популярное во всем мире приложение „Vivino“ предоставляет информацию о различных напитках, учитывает личные предпочтения пользователя при составлении рекомендаций или даже помогает открывать новые оттенки вкуса.