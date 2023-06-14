Ryanair опубликовал график полетов из Таллинна на зимний сезон: под вопросом маршрут в Рим

„Конечно, этому можно радоваться. Но я все же напомню, что Ryanair не единственный перевозчик из Таллинна. У нас их 14. Однако если смотреть на СМИ, то создается впечатление, что кроме Ryanair в Таллинн никто не летает. А так, конечно, это хорошая новость. Но важно подчеркнуть, что официального уведомления от Ryanair относительно их графика полетов на зимний сезон мы пока не получали“, - сказал в среду в беседе с корреспондентом rus.err.ee коммерческий директор Таллиннского аэропорта имени Леннарта Мери Ээро Пяргмяэ.