Ryanair опубликовал график полетов из Таллинна на зимний сезон: под вопросом маршрут в Рим
„Конечно, этому можно радоваться. Но я все же напомню, что Ryanair не единственный перевозчик из Таллинна. У нас их 14. Однако если смотреть на СМИ, то создается впечатление, что кроме Ryanair в Таллинн никто не летает. А так, конечно, это хорошая новость. Но важно подчеркнуть, что официального уведомления от Ryanair относительно их графика полетов на зимний сезон мы пока не получали“, - сказал в среду в беседе с корреспондентом rus.err.ee коммерческий директор Таллиннского аэропорта имени Леннарта Мери Ээро Пяргмяэ.
Согласно официальному сайту Ryanair, авиакомпания продолжит обслуживать линии из Таллинна в Стокгольм, Барселону, Бергамо, Тревизо, Лондон, Берлин и Вену. При этом на последние два маршрута продажа билетов с вылетом в период с ноября по конец марта пока не доступна, а вот рейс в Рим в зимнем расписании отсутствует.
„Семь линий - это тоже хорошее количество. Сегодня на пяти линиях уже можно покупать билеты, а на двух пока нет. Думаю, надо чуть-чуть подождать. Пока на 100% мы не знаем, окончательное это решение фирмы или же возможны изменения“, - заметил Пяргмяэ.