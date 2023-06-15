airBaltic открывает сезонную базу на Канарских островах. Количество рейсов увеличится

В течение всего предстоящего зимнего сезона два самолета авиакомпании будут постоянно базироваться в аэропорту Гран-Канарии, выполняя каждую неделю 10 прямых рейсов. Новые маршруты можно будет найти на сайте airBaltic с 21 июня.

„Готовясь к предстоящему сезону, мы всегда внимательно анализируем динамику рынка. В зимние месяцы, когда общий спрос на авиаперевозки традиционно ниже, мы нашли способ оптимизировать объемы авиаперевозок и быть максимально эффективными — создать сезонную базу и использовать два самолета из Лас-Пальмас, чтобы удовлетворить спрос на теплые места отдыха. Это не только улучшит авиасообщение, но и предоставит пассажирам более широкий выбор удобных вариантов путешествия“.

Открывая сезонную базу в Лас-Пальмас, airBaltic подтверждает свою стратегию повышения эффективности ротации экипажей и максимального использования самолетов. Важно отметить, что это решение не влияет на зимнее расписание рейсов авиакомпании и выполнение рейсов из Риги, Таллинна, Вильнюса или Тампере. Сезонное предложение дополнит график полетов airBaltic на Канарские острова, так как в наступающем зимнем сезоне авиакомпания продолжит выполнять прямые рейсы на Тенерифе со своих четырех баз.

Рейсы из Таллинна в Лас-Пальмас будут проходить раз в неделю начиная с 7 декабря, из Риги - три раза в неделю начиная с 23 октября.