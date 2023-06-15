Finnair будет летать из Хельсинки во Вроцлав и увеличит число рейсов в европейские города и Японию

Скандинавия: Finnair добавит рейсы в Тромсё и Тронхейм в Норвегии, а также возобновит рейсы между Хельсинки и Бергеном с транзитной пересадкой в ​​Стокгольме. Также добавится утренний рейс из Хельсинки в столицу Швеции, также будет выполняться больше рейсов в Биллунд (Дания).

Германия: увеличится количество рейсов в Дюссельдорф и Гамбург.

Великобритания и Ирландия: Finnair добавит рейсы в Манчестер, Дублин и Эдинбург.

Япония: увеличится частота рейсов в Токио, Нариту и Осаку (Япония).

Польша: Finnair будет чаще летать в Краков, возобновит рейсы в Гданьск и откроет новое направление во Вроцлав. Выбор нового пункта назначения вовсе не случаен: во Вроцлаве и рядом с ним расположено много крупных компаний из Финляндии и азиатских стран, из-за чего город часто называют Силиконовой долиной Польши. Кроме того, Вроцлав — идеальное место для отдыха. Это оживленный город с множеством достопримечательностей, музеев, кафе, ресторанов и магазинов.

„Мы рады представить Вроцлав как новое направление“, — говорит Оле Орвер, коммерческий директор Finnair. „Мы верим, что Вроцлав будет привлекательным не только для деловых путешественников, но и станет интригующим местом отдыха для тех, кто ищет городской отдых в живописной местности“.

Все новые рейсы органично соединяются с дальнемагистральными рейсами Finnair в Азию и США. Рейсы уже можно забронировать на сайте Finnair.com или через туристические агентства.