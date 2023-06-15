Власти Италии планируют ограничить краткосрочную аренду жилья для туристов

Предложение вызвало жаркие дебаты в стране между местными жителями, предпринимателями, владельцами отелей, городами и правительством страны.

В чем проблема с краткосрочной арендой жилья для туристов?



На прошлой неделе Министерство туризма Италии опубликовало первый проект нового закона, который, по его словам, позволит ограничить краткосрочную аренду жилья туристами, включая Airbnb, по всей стране.

Цель закона – не только решить проблему нехватки доступного жилья в крупных городах Италии, но и разобраться с хронической перенаселенностью во многих туристических местах.

Однако в Риме не все довольны законопроектом. Некоторые говорят, что он недостаточно хорош, а владельцы гостиниц требуют большей справедливости и применения одинаковых правил ко всем объектам.

Как могут выглядеть новые правила?



Требование о минимальном пребывании в течение двух суток и ведение общенационального реестра объектов краткосрочной аренды вместо имеющихся сейчас отдельных регистров – вот некоторые из основных мер, включенных в указ.

„Сегодня в Риме насчитывается более 25 000 объектов размещения, что эквивалентно 10 000 гостиниц, – рассказал Euronews Алессандро Массимо Нукара, генеральный директор Национальной ассоциации гостиничного бизнеса Federalberghi. – Для того чтобы открыть отель, необходимо запросить бесконечное количество разрешений. Но когда речь идет об открытии этого самого „эквивалента“ 10 000 отелей, то происходит совсем другая история, поскольку все эти разрешения не требуются“.

Ассоциация хочет, чтобы у мэров было больше власти, контроля и возможности эффективно наказывать тех, кто не соблюдает правила. Но управляющие недвижимостью намерены защищать свой бизнес.

Как это повлияет на выбор жилья для отдыха?



Андреа Сантолини, менеджер по недвижимости компании Spaghetti Apartments, которая обслуживает 15 квартир в центре Рима, считает, что отели и краткосрочная аренда несопоставимы.