В бельгийском Антверпене запустили трамвай-сад

Это акция „Цветущее соседство“. С помощью нее власти пытаются побудить жителей заниматься своими зелеными фасадами. Все необходимое – растения, саженцы, бочки и почву – город готов предоставить бесплатно. А коммунальщики помогут с участками, если это необходимо.