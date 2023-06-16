16.06.2023, 08:45
В бельгийском Антверпене запустили трамвай-сад
ФОТО: Photo by Orlando Jousset on Unsplash
В Антверпене появился трамвай-сад. Правда, он ходил по городу только одни сутки, рассказывает портал 34travel.me.
Это акция „Цветущее соседство“. С помощью нее власти пытаются побудить жителей заниматься своими зелеными фасадами. Все необходимое – растения, саженцы, бочки и почву – город готов предоставить бесплатно. А коммунальщики помогут с участками, если это необходимо.
В прошлом году в Антверпене также проходила акция „Цветущие кварталы“. Тогда в городе обустроили 200 зеленых садов.