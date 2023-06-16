Вечерний рейс airBaltic из Риги в Таллинн задерживается в 90% случаев. Почему?

Представитель AirBaltic Аугустс Зилбертс признает, что в случае с рейсом BT361 задержки действительно имеют место. Рейс, вылетающий в 23:15, является самым поздним рейсом airBaltic в Таллинн, его часто используют транзитные пассажиры. Однако рейсы, на которых эти транзитные пассажиры прилетают в Ригу, периодически задерживаются, в связи с чем приходится их ждать, чтобы доставить их последним рейсом в Таллинн. „Задержка прибытия рейсов с транзитными пассажирами часто связана с ограничениями европейского воздушного пространства. В результате этого вечерние рейсы прибывают в Ригу позже запланированного“, - сказал Зилбертс. По его словам, вылет рейса BT361 откладывается для того, чтобы обеспечить дальнейшую доставку в Таллинн всех транзитных пассажиров.