Девять направлений и 140 000 туристов за год! Coral Travel рассказал, какие трудности пришлось преодолеть после прихода в Эстонию

„Наш успех на балтийском рынке является результатом 30-летнего международного опыта и комплексной стратегии, которую мы разработали и внедрили в течение последних двух лет. За этот короткий период времени мы расширились с одного до девяти направлений, причем только в тех направлениях, где у нас есть надежные партнеры. Это продемонстрировало нашу гибкость и способность адаптироваться к глобальным событиям, которые затронули всех нас - пандемия, энергетический кризис и война в Украине“, - говорит Яна Митякова, руководитель офиса Coral Travel в Эстонии.

Конкуренция с лидерами

„Три сезона на рынке могут показаться небольшим сроком, но у нас за плечами три десятилетия опыта. Предоставление качественного продукта и наличие надежных партнеров - вот что позволило нам занять прочную позицию среди опытных игроков на рынке и преодолеть глобальные кризисы, которые невозможно было предсказать“, - подчеркивает Митякова значительный рост Coral Travel.

Эксперт по туризму также отметила, что одним из самых больших вызовов для Coral Travel был выход на рынок, на котором уже более двух десятилетий доминируют два крупных туроператора.

„Наш подход был и остается следующим: предлагать то, что не могут предложить наши конкуренты. Например, перелеты бизнес-классом всемирно известной авиакомпании Turkish Airlines (дополнительный багаж, качественное питание, удобное время вылета). Таким образом, мы можем удовлетворить различные потребности наших клиентов, и эту гибкость и клиентоориентированный подход уже оценили те, кто путешествовал с нами“, - отметила она.

По словам руководителя эстонского офиса, стратегия компании, направленная на тесное сотрудничество с туристическими агентствами, которые остаются основным каналом продаж, оправдала себя и позволила компании прочно закрепиться на рынке. Поэтому в планах - дальнейшее расширение туристических направлений на зимний сезон и инвестиции в развитие сайта.