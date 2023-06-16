Девять направлений и 140 000 туристов за год! Coral Travel рассказал, какие трудности пришлось преодолеть после прихода в Эстонию(3)
Coral Travel, международный туроператор, который всего два года назад отправил в небо свои первые самолеты с отдыхающими из стран Балтии, уже произвел сильное впечатление на местном туристическом рынке. В высококонкурентной отрасли туроператор демонстрирует впечатляющие показатели: за прошлый календарный год он перевез 140 000 отдыхающих и планирует увеличить это число до 200 000 в этом году.
„Наш успех на балтийском рынке является результатом 30-летнего международного опыта и комплексной стратегии, которую мы разработали и внедрили в течение последних двух лет. За этот короткий период времени мы расширились с одного до девяти направлений, причем только в тех направлениях, где у нас есть надежные партнеры. Это продемонстрировало нашу гибкость и способность адаптироваться к глобальным событиям, которые затронули всех нас - пандемия, энергетический кризис и война в Украине“, - говорит Яна Митякова, руководитель офиса Coral Travel в Эстонии.
Конкуренция с лидерами
„Три сезона на рынке могут показаться небольшим сроком, но у нас за плечами три десятилетия опыта. Предоставление качественного продукта и наличие надежных партнеров - вот что позволило нам занять прочную позицию среди опытных игроков на рынке и преодолеть глобальные кризисы, которые невозможно было предсказать“, - подчеркивает Митякова значительный рост Coral Travel.
Эксперт по туризму также отметила, что одним из самых больших вызовов для Coral Travel был выход на рынок, на котором уже более двух десятилетий доминируют два крупных туроператора.
„Наш подход был и остается следующим: предлагать то, что не могут предложить наши конкуренты. Например, перелеты бизнес-классом всемирно известной авиакомпании Turkish Airlines (дополнительный багаж, качественное питание, удобное время вылета). Таким образом, мы можем удовлетворить различные потребности наших клиентов, и эту гибкость и клиентоориентированный подход уже оценили те, кто путешествовал с нами“, - отметила она.
По словам руководителя эстонского офиса, стратегия компании, направленная на тесное сотрудничество с туристическими агентствами, которые остаются основным каналом продаж, оправдала себя и позволила компании прочно закрепиться на рынке. Поэтому в планах - дальнейшее расширение туристических направлений на зимний сезон и инвестиции в развитие сайта.
„Всего за два года нам удалось выделиться среди конкурентов своими услугами, построить прочные отношения с агентствами и нарастить обороты. Начав сотрудничество с одной авиакомпанией, сейчас мы можем предложить рейсы четырех различных авиакомпаний. Именно наш опыт работы в отрасли и способность адаптироваться к постоянно меняющимся запросам клиентов стали причиной нашего роста“, - говорит представитель Coral Travel.
Столкновение с трудностями
По словам Яны Митяковой, первые два года были непростыми. „Несмотря на то, что наш выход на рынок совпал с ослаблением ограничений глобальной пандемии, мы все еще ощущаем ее последствия. Кроме того, война в Украине и энергетический кризис создали неопределенность, поэтому привычки путешественников постоянно меняются“, - признает Митякова.
Еще одна серьезная проблема, с которой, по словам эксперта по туризму, ей пришлось столкнуться в этом году, - экономические изменения, которые ощущаются во всем мире. Ужесточение финансовых ограничений в виде резкого повышения процентных ставок по кредитам и значительного роста стоимости продуктов питания и услуг неизбежно отразилось на картине путешествий.
„Эта ситуация, в сочетании с огромными счетами за электричество и разговорами о надвигающейся или отступающей рецессии, привела к заметному изменению привычек путешественников. Вместо нескольких поездок в год многие предпочитают один, обычно летний, отпуск“. Еще одной причиной турбулентности в этом году стало то, что количество конкурентов в Балтии удвоилось, а количество путешественников - нет“, - говорит руководитель офиса Coral Travel.
Говоря об изменениях в туристических привычках, Митякова признает, что постпандемический туристический ажиотаж немного поутих, а путешественники стали более разборчивыми, готовы тратить больше и ищут дополнительные услуги.
„Второй год подряд мы видим, что путешественники предпочитают более качественные и дорогие отели и услуги, что свидетельствует о растущем интересе к премиальному отдыху. Эта тенденция показывает, что люди готовы вкладывать больше средств в свой отдых. Если желаемый отель забронирован, многие путешественники проявляют достаточную гибкость, чтобы изменить дату поездки. Это изменение в поведении заставляет туристическую отрасль адаптироваться и предоставлять все более персонализированные, качественные впечатления от путешествий“, - говорит представитель туристической отрасли.
Сохранять качество и фокусироваться на будущее
Для решения сложной динамики процессов организации и продажи путешествий Яна Митякова утверждает, что необходимо найти баланс между использованием онлайн-каналов и опытом турагентов в создании индивидуальных предложений.
„По мере роста популярности онлайн-покупок в эпоху цифровых технологий покупатели становятся все более осведомленными о том, как самостоятельно бронировать путешествия, и каналы продаж, используемые в туристическом секторе, меняются. Физические офисы теряют свою актуальность, и акцент смещается в сторону платформ электронной коммерции - изменения, которые Coral Travel активно принимает“, - говорит руководитель эстонского офиса.
Однако роль турагентов, основного канала продаж Coral Travel, остается решающей. Они успешно адаптируются к гибридной модели, где консультации, бронирование и платежи осуществляются онлайн, а их уникальная проницательность, знание ситуации и понимание ожиданий и потребностей покупателей остаются незаменимыми.
„Эти элементы, на которые приходится 80% успеха поездки, трудно поддаются оцифровке, и важность человеческих знаний в этой области становится еще более значимой. Перспективы искусственного интеллекта только набирают обороты. Именно поэтому тесное сотрудничество с агентами остается одним из наших приоритетов. Мы инвестируем значительные средства в знания агентов о продуктах и направлениях, чтобы обеспечить высочайший уровень обслуживания“, - говорит представитель Coral Travel.
По ее словам, туристические агенты сохраняют оптимизм, но с некоторой осторожностью относятся к предстоящим сезонам. Уроки, извлеченные из пандемии и последовавших за ней экономических изменений, подчеркивают важность гибкости и способности к адаптации.
„Мы не сомневаемся, что модели путешествий будут продолжать меняться под влиянием глобального экономического и геополитического климата и растущего внимания к экологичным путешествиям. Однако мы уверены, что потребность в знаниях, отдыхе и культурном обогащении, которые приносят путешествия, останется неизменной. В Эстонии мы уже вошли в тройку лидеров, но у нас нет недостатка в амбициях, и мы не планируем останавливаться“, - говорит Яна Митякова, руководитель эстонского офиса Coral Travel.