17.06.2023, 10:20
ОБЗОР ЦЕН | На Яанов день еще можно забронировать жилье за 100 евро. Правда, с общей ванной на этаже(17)
ФОТО: Flickr.com, VisitEstonia, Marleen Valdma
Летние длинные выходные в Эстонии ждут с нетерпением. Многие строят планы и бронируют жилье еще в начале весны, чтобы выбрать самые лучшие и выгодные варианты. Можно ли сейчас отдохнуть по хорошим ценам и найти неплохие предложения? И обойдется ли отдых дешевле, если уехать в Юрмалу или Ригу? Подробности — в материале RusDelfi.
Сразу несколько вариантов можно найти в Пярну. К примеру, небольшой летний дом на одну семью, с террасой, сауной, барбекю и батутом, расположенный в 400 метрах от пляжа, обойдется в будние 130 евро в сутки, в выходные 160 евро в сутки. Правда, такие цены действуют только в июне. В июле цена вырастает до 180 евро. В объявлении указано, что домашние животные приветствуются.