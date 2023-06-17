ОБЗОР ЦЕН | На Яанов день еще можно забронировать жилье за 100 евро. Правда, с общей ванной на этаже

Сразу несколько вариантов можно найти в Пярну. К примеру, небольшой летний дом на одну семью, с террасой, сауной, барбекю и батутом, расположенный в 400 метрах от пляжа, обойдется в будние 130 евро в сутки, в выходные 160 евро в сутки. Правда, такие цены действуют только в июне. В июле цена вырастает до 180 евро. В объявлении указано, что домашние животные приветствуются.

Забронировать все в том же Пряну можно еще один дом, только рассчитанный на две семьи. В объявлении написано, что строение находится недалеко „от границы с Латвией на берегу залива, благодаря расположению является одним из самых солнечных мест в Эстонии, и идеально подходит для семейного отдыха“. Также указано, что в нескольких сотнях метров от дома находится песчаный пляж и морской пирс с видом на заходящее солнце. Удивляет и цена: сутки обойдутся в 90 евро. Правда, с 23 до 25 июня бронь недоступна.