В Великобритании на острове Уайт обнаружены останки неизвестного науке динозавра

В последний раз останки неизвестного гигантского ящера на острове находили в 1865 году. Только что обнаруженный вид принадлежит к тому же семейству покрытых броней анкилозавров.

При жизни гигантская рептилия, названная учеными Vectipelta barretti, выглядела довольно устрашающе. Помимо закрывающей тело брони, шея и плечи динозавра были покрыты длинными шипами, которые тянулись по обеим сторонам примерно до середины хвоста.

Впрочем, использовалась вся эта внушительная амуниция не для нападения, а как раз для защиты от хищников: рацион самого динозавра был исключительно вегетарианским.

Возраст слоя грунта, в котором были найдены окаменелости, составляет от 66 до 145 миллионов лет.

Свое название Vectipelta barretti получил в честь профессора Пола Барретта, который последние 20 лет работает в лондонском Музее естествознания.

Сам профессор Баррет заявил, что польщен таким вниманием к своей персоне и ему весьма лестно заявить о себе миру именно таким способом, пошутив, что „любое внешнее сходство [с динозавром] является случайным“.

Хотя новый динозавр и имеет некоторое сходство с ранее обнаруженным на острове другим ископаемым ящером (Polacanthus foxii), ученые не считают эти два вида анкилозавров близкими родственниками.

У них существенно отличается строение позвоночника (особенно шейного отдела) и костей таза. Кроме того, у вновь обнаруженного вида было значительно больше шипастых доспехов.

Куда больше общего новый вид имеет с анкилозаврами, обнаруженными в Китае. Это позволяет предположить, что в раннем меловом периоде эти животные свободно перемещались из Европы в Азию и обратно.

По словам другого сотрудника лондонского Музея естествознания, Стюарта Понда, находка проливает свет на разнообразие видов, обитавших в то время в Англии.

Он выразил уверенность, что новое открытие повлечет за собой повторный анализ и других подобных ископаемых останков, которые на протяжении полутора веков считались принадлежащими Polacanthus foxii.