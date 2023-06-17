Ryanair ввел запрет на пронос алкогольных напитков на борт

Авиакомпания Ryanair недавно ввела новые правила для пассажиров, вылетающих из Великобритании на Ибицу, в Аликанте, Барселону, Малагу, Пальму и Тенерифе.

„Чтобы обеспечить комфорт и безопасность всех пассажиров, Ryanair применяет следующие ограничения на поездки в Испанию: клиентам не разрешается проносить алкоголь на борт, ручная кладь будет проверяться перед выходом на посадку“, — говорится в сообщении авиакомпании.

„Алкоголь, приобретенный в магазинах аэропорта, должен быть помещен в подходящую ручную кладь, которая будет помечена у выхода на посадку, а затем бесплатно помещена в багажное отделение самолета, если вы приобрели приоритетную посадку или имеете небольшую ручную кладь“, — добавили в авиакомпании.

Издание The Liverpool Echo сообщает, что любой, у кого будет обнаружен незаконно пронесенный на борт алкоголь, будет снят с рейса, и деньги не будут возвращены.

Аналогичные правила были введены на нескольких испанских курортах для обеспечения безопасного употребления алкоголя на солнце. Отдыхающие, забронировавшие проживание по системе „все включено“ в Магалуфе, эль Аренале, Плайя-де-Пальма и Сан-Антонио-де-Портмани, имеют ограничение в шесть алкогольных напитков в день.