Путешествие в прошлое: как кафе Таллинна завоевывали публику в начале XX века

Незадолго до того, как весенним днем 2004 года с угла напротив трамвайной остановки в Кадриорге навсегда исчезло кафе Roheline Konn, одно из старейших кафе в Таллинне, мне удалось проникнуть в здание и осмотреть его уютный интерьер. Я помню человека, который сидел за пианино и играл приятную музыку. Все это очень располагало к наслаждению пребыванием в кафе и добавляло особый, неповторимый оттенок в атмосферу места – к этому времени в других заведениях музыкальное сопровождение уже убрали из обязательных атрибутов.