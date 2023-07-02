Путешествие в прошлое: как кафе Таллинна завоевывали публику в начале XX века(4)
Первые кафе появились на территории нашей страны три века назад, но особым периодом считаются 1930-ые годы, когда повсюду открывали новые места, быстро завоевывавшие популярность среди местного населения не столько благодаря вкусным блюдам и напиткам, сколько возможности хорошо провести время, послушать музыку и потанцевать.
Незадолго до того, как весенним днем 2004 года с угла напротив трамвайной остановки в Кадриорге навсегда исчезло кафе Roheline Konn, одно из старейших кафе в Таллинне, мне удалось проникнуть в здание и осмотреть его уютный интерьер. Я помню человека, который сидел за пианино и играл приятную музыку. Все это очень располагало к наслаждению пребыванием в кафе и добавляло особый, неповторимый оттенок в атмосферу места – к этому времени в других заведениях музыкальное сопровождение уже убрали из обязательных атрибутов.