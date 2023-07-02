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02.07.2023, 08:00

Путешествие в прошлое: как кафе Таллинна завоевывали публику в начале XX века

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Margit-Mariann Koppel
историк
Ресторан Centrum в 1920-ые годы.
Ресторан Centrum в 1920-ые годы.
ФОТО: Tallinna Linnamuuseum

Первые кафе появились на территории нашей страны три века назад, но особым периодом считаются 1930-ые годы, когда повсюду открывали новые места, быстро завоевывавшие популярность среди местного населения не столько благодаря вкусным блюдам и напиткам, сколько возможности хорошо провести время, послушать музыку и потанцевать.

Незадолго до того, как весенним днем 2004 года с угла напротив трамвайной остановки в Кадриорге навсегда исчезло кафе Roheline Konn, одно из старейших кафе в Таллинне, мне удалось проникнуть в здание и осмотреть его уютный интерьер. Я помню человека, который сидел за пианино и играл приятную музыку. Все это очень располагало к наслаждению пребыванием в кафе и добавляло особый, неповторимый оттенок в атмосферу места – к этому времени в других заведениях музыкальное сопровождение уже убрали из обязательных атрибутов.

На самом деле первые кафе появились в нашей стране еще три столетия назад. А в 1821 году Александр I утвердил „Положение о заведениях трактирного промысла“, где отдельно были выделены кофейни с их правами и обязанностями. В Таллинне (тогда - Ревель, прим. ред.) кафе-рестораны появились в конце 1850-ых годов, прежде всего как раз в районе современного Кадриорга.

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