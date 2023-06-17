ФОТО | Музей Fotografiska отметил свой четвертый день рождения. Смотрите, как это было

Fotografiska — это открытое пространство, в котором приветствуется обсуждение важных для человечества вопросов. В Fotografiska можно увидеть работы лучших мировых и эстонских фотохудожников; здесь проходят концерты, вечеринки, творческие встречи, лекции, дискуссии и крупные городские фестивали, такие как Jazzkaar и Tallinn Music Week. Важное место отведено в Fotografiska Tallinn кулинарному искусству, в основе которого лежит принцип устойчивого развития: ресторан музея единственный в регионе два года подряд награжден зеленой звездой „Мишлена“. В прошлом году Fotografiska Tallinn получил титул „Туристическое предприятие года“: в 2022 году различные услуги Fotografiska Tallinn приобрело около 250 тысяч человек.

„Нам всего четыре года. С одной стороны, кажется, что тянулись они долго, с другой стороны, есть ощущение, что пронеслись как один миг. Мы создали уникальное многослойное пространство для встреч, которое должно само себя окупать. Это непросто, учитывая все внешние факторы, но мы страстно любим свое дело и хотим продолжать развивать место, которое вдохновляет как таллиннцев, так и приезжих. На прошлой неделе мы открыли свою первую инсталляцию в центре Хельсинки и тем самым расширили свои физические и творческие границы. Мы обязательно продолжим реализовывать подобные проекты как непосредственно в Fotografiska Tallinn, так и за его пределами“, — рассказала соосновательца и исполнительный директор Fotografiska Tallinn Маргит Аасмяэ.