ФОТО | Музей Fotografiska отметил свой четвертый день рождения. Смотрите, как это было
Вчера, 16 июня, Fotografiska Tallinn отметил свой четвертый день рождения. Грандиозный праздник прошел на всех этажах здания. Мероприятие было организовано вместе с лейблом TIKS, который представляет многих выдающихся эстонских музыкантов и в этом году отмечает 11-летие. На дне рождения выступили Инга, Ясмин, Лийси Воолайд, Марис Пихлап, Рахель, Эйк, Эвет, Эллип, Мартин Петерманн, Кристьян Каллас и Сийм Аванго.
Fotografiska — это открытое пространство, в котором приветствуется обсуждение важных для человечества вопросов. В Fotografiska можно увидеть работы лучших мировых и эстонских фотохудожников; здесь проходят концерты, вечеринки, творческие встречи, лекции, дискуссии и крупные городские фестивали, такие как Jazzkaar и Tallinn Music Week. Важное место отведено в Fotografiska Tallinn кулинарному искусству, в основе которого лежит принцип устойчивого развития: ресторан музея единственный в регионе два года подряд награжден зеленой звездой „Мишлена“. В прошлом году Fotografiska Tallinn получил титул „Туристическое предприятие года“: в 2022 году различные услуги Fotografiska Tallinn приобрело около 250 тысяч человек.
„Нам всего четыре года. С одной стороны, кажется, что тянулись они долго, с другой стороны, есть ощущение, что пронеслись как один миг. Мы создали уникальное многослойное пространство для встреч, которое должно само себя окупать. Это непросто, учитывая все внешние факторы, но мы страстно любим свое дело и хотим продолжать развивать место, которое вдохновляет как таллиннцев, так и приезжих. На прошлой неделе мы открыли свою первую инсталляцию в центре Хельсинки и тем самым расширили свои физические и творческие границы. Мы обязательно продолжим реализовывать подобные проекты как непосредственно в Fotografiska Tallinn, так и за его пределами“, — рассказала соосновательца и исполнительный директор Fotografiska Tallinn Маргит Аасмяэ.
Подводя итоги 2022 года и начала 2023-го, стоит отметить выставки таких легендарных художников, как Энди Уорхол, Сара Мун, Андрес Серрано и Майлз Олдридж, и подготовленный совместно с Министерством социальных дел проект „Необычное обычно“ из серии Fotografiska For Life. Весной этого года на первом этаже музея все желающие могли посмотреть выставку „Пиксельные мечты“, созданную посетителями Fotografiska Tallinn совместно с искусственным интеллектом; недавно там же открылась обзорная выставка современных эстонских фотохудожников, составленная в сотрудничестве с Объединением эстонских фотохудожников (FOKU). Каждую неделю в здании Fotografiska проходят различные мероприятия. В музее можно приобрести карту друга, которая действует в представительствах Fotografiska по всему миру, и позволяет ее владельцу бесплатно приводить на выставки своих друзей, а также посещать мероприятия, организованные специально для друзей музея. Fotografiska Tallinn открыт намного дольше обычного музея: сюда можно прийти каждый день с раннего утра до позднего вечера, летом он во многие дни работает до 23:00.
Открытый в июне 2019 года Fotografiska Tallinn стал первым открытым по франшизе Fotografiska музейным пространством за пределами Стокгольма. На сегодняшний день Fotografiska также работает в Нью-Йорке, этой осенью еще одно представительство будет открыто в Берлине, а через год — в Шанхае, после чего Fotografiska станет самым крупным в мире частным пространством для культурного досуга.