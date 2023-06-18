Только для богатых? Сколько будет стоить отдых для семьи в литовской Ниде

Журналист отправился на косу на общественном транспорте. Выяснилось, что ехать на своем авто будет дешевле, заплатив экологический сбор, и удобнее, чем на автобусе и везти с собой велосипед. До середины июля нельзя ездить на велосипеде из Смильтине в Юодкранте, поскольку велосипедную дорожку ремонтируют. Закрыта и велодорожка из Смильтине до Ниды.

Переправа на машине обойдется в 20,3 евро, плюс 3 евро за двух пассажиров. Экологический сбор составил еще 30 евро. Итак, въезд на троих обойдется в 53,3 евро (без расходов на топливо). На обратном пути ничего платить не надо.

На велосипеде ехать нельзя, но можно ехать на автобусе. Считаем: билеты на троих в Смильтине – 4,5 евро, билеты на автобус до Ниды – 18 евро, три билета на велосипеды – 15 евро. Итого - 37,5 евро в одну сторону. Назад – 33 евро. Итого: 70,5 евро.

Можно плыть в Юодкранте из Древерны – но такой вариант в одну сторону (если с тремя велосипедами) на троих стоит 32 евро и столько же назад. А если надо в Ниду, то автобус будет стоить еще 9 евро в одну сторону вез велосипедов или 24 евро с ними в одну сторону.

Вариант на Raketa из Каунаса даже не рассматриваем, поскольку дорога в одну сторону обойдется на троих в 120 евро.

Мэр Неринги Дарюс Ясайтис постоянно подчеркивает, что в Неринге не хватает мест для парковки, поэтому призывает приезжать на альтернативных видах транспорта. Когда Delfi информировал Ясайтиса о том, что поездка семьи на машине в Нерингу стоит дешевле, чем на автобусе с велосипедами, он удивился.

„Никто до сих пор не жаловался. Может, такая цена не у нашего перевозчика?“, – сказал он. Но после того, как ему объяснили, что ехали на автобусе зарегистрированной в Неринге компании Э.Зинкявичюса, обещал выяснить это.

„Я не помню, чтобы кто-то просил утвердить цены на перевозку велосипедов. Сейчас позвоню и выясню“, – обещал мэр, но журналисту не перезвонил.