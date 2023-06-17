17.06.2023, 17:10
Большой обзор | Сколько стоит пиво в популярных туристических местах Таллинна(17)
Готовы заплатить за 0,5 литра пива 10 евро?
ФОТО: | Delfi Meedia
Цены на пиво в ресторанах Таллинна продолжают бить рекорды. А ведь совсем недавно за такую же стоимость можно было заказать себе хороший алкогольный коктейль.
Посидеть на террасе ресторана летним вечером — одно из любимых занятий местных жителей и туристов, решивших погулять по Старому городу в Таллинне. Но летом 2023 года у многих может возникнуть резонный вопрос - а стоит ли тратить бешеные деньги за такое удовольствие? Журналисты Ärileht побывали в четырех популярных районах Таллинна, чтобы узнать, сколько стоит пиво в том или ином месте.