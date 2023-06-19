19.06.2023, 08:25
В Великобритании открыли самый глубокий отель в мире(2)
ФОТО: Photo by Belinda Fewings on Unsplash
Новый необычный отель появился в Уэльсе. Он расположен на глубине 419 метров. Чтобы попасть в номера, гостям нужно пройти 45 минут по горам и спустится в шахту, пишет портал 34travel.me.
Владельцы Deep Sleep предупреждают, что температура шахты – 10 градусов. Но комнаты утеплены, поэтому гости должны чувствовать себя комфортно.
Отель работает один день в неделю – по субботам. Доступно пять комнат: четыре деревянных домика и подземный грот. Во всех есть базовые удобства, туалет, вода и электричество, работает Wi-Fi. Предлагают завтрак и ужин. В среднем номер стоит от 640 до 700 евро за ночь.