В Великобритании открыли самый глубокий отель в мире

Отель работает один день в неделю – по субботам. Доступно пять комнат: четыре деревянных домика и подземный грот. Во всех есть базовые удобства, туалет, вода и электричество, работает Wi-Fi. Предлагают завтрак и ужин. В среднем номер стоит от 640 до 700 евро за ночь.