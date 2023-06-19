ВИДЕО | Огромная птица протаранила лобовое стекло самолета

Инцидент произошел в небе над эквадорским Винсесом, когда самолет был в середине своего полета. Несмотря на этом, Валиенте не запаниковал и смог посадить легкомоторное судно. На кадрах видна кровь на лице пилота, а тушка птицы торчит в лобовом стекле, пишет "Моя Планета".