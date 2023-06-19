19.06.2023, 10:25
ВИДЕО | Огромная птица протаранила лобовое стекло самолета(1)
ФОТО: | Shutterstock, Skycolors
Капитан Ариэль Валиенте заснял невероятное видео прямо в кабине своего самолета. Пилот зафиксировал момент сразу после того, как большая птица врезалась в лобовое стекло, разбила его и застряла. Кадры завирусились в соцсетях.
Инцидент произошел в небе над эквадорским Винсесом, когда самолет был в середине своего полета. Несмотря на этом, Валиенте не запаниковал и смог посадить легкомоторное судно. На кадрах видна кровь на лице пилота, а тушка птицы торчит в лобовом стекле, пишет "Моя Планета".