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19.06.2023, 10:25

ВИДЕО | Огромная птица протаранила лобовое стекло самолета

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ФОТО: Skycolors | Shutterstock, Skycolors

Капитан Ариэль Валиенте заснял невероятное видео прямо в кабине своего самолета. Пилот зафиксировал момент сразу после того, как большая птица врезалась в лобовое стекло, разбила его и застряла. Кадры завирусились в соцсетях.

Инцидент произошел в небе над эквадорским Винсесом, когда самолет был в середине своего полета. Несмотря на этом, Валиенте не запаниковал и смог посадить легкомоторное судно. На кадрах видна кровь на лице пилота, а тушка птицы торчит в лобовом стекле, пишет "Моя Планета".

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