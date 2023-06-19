В Иерусалиме откроется музей Альберта Эйнштейна - чем он будет уникален?

В Иерусалиме построят новый музей, который увековечит наследие Альберта Эйнштейна - ученого, перевернувшего представления человечества в области физики. Нобелевский лауреат, который был одним из основателей Еврейского университета в Иерусалиме, завещал этому учебному заведению все свои рукописи, архивы и права на коммерческое использование образа и имени. И вот теперь столица Израиля собирается представить это наследие в музее, который будет называться „Бейт-Айнштейн“ (“Музей Эйнштейна“), сообщает портал Vesty.co.il.

Здание музея, спроектированного известным американским архитектором еврейского происхождения Даниэлем Либскиндом, обещает стать одной из культурных достопримечательностей Иерусалима и популярным туристическим местом.

Даниэль Либскинд - большой мастер музейного проектирования. Он прославился как автор проектов Еврейского музея в Берлине, Музея современного еврейского искусства в Сан-Франциско и Музея памяти 11 сентября на Манхэттене в Нью-Йорке.

Площадь музея составит 2900 кв. м, его стены будут возведены из светлого камня, высота – три этажа.

На первом расположится постоянная экспозиция архива Эйнштейна, на втором – выставка о его научной, общественной и еврейской деятельности, на третьем этаже будет находиться амфитеатр, воссоздающий рабочий кабинет Эйнштейна и его личную библиотеку.

Чтобы сохранить оригинальные документы ученого, в здании предусмотрены системы контроля микроклимата и особое освещение, используемые в ведущих музеях мира для защиты экспонатов от влажности, плесени, бактерий, пыли и других вредных факторов.

Музей станет образовательным и технологическим центром, образцом современных экспозиционных техник.