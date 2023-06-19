Две выставки за один вечер – сегодня о своем творчестве расскажет Пеэтер Лауритс
Сегодня, 19 июня, в 17 часов художник Пеэтер Лауритс проведет тур по своим двум выставкам, расположенным практически рядом в старом городе Таллинна – „Нечто, связующее всех“ в Эстонском музее природы и „Зимородок в подземном мире“ в галерее Hobusepea.
„Эти выставки – сестры, одна выставка следует за другой. Работами в Эстонском музее природы я пытаюсь посмотреть по-новому на жизненные формы, видимые глазу на поверхности, а в галерее Hobusepea – заглянем в подземный мир, в том числе и при помощи виртуальной реальности“, – рассказывает Пеэтер Лауритс.
Экскурсия начнется в Эстонском музее природы (Таллинн, ул. Лай, 29а) в 17 часов, после этого группа пройдет в галерею Hobusepea.
Дополнительная информация о выставке „Нечто, связующее всех“ – на сайте музея.