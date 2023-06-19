Две выставки за один вечер – сегодня о своем творчестве расскажет Пеэтер Лауритс

„Эти выставки – сестры, одна выставка следует за другой. Работами в Эстонском музее природы я пытаюсь посмотреть по-новому на жизненные формы, видимые глазу на поверхности, а в галерее Hobusepea – заглянем в подземный мир, в том числе и при помощи виртуальной реальности“, – рассказывает Пеэтер Лауритс.