В Атлантическом океане пропала подлодка, которую использовали для погружения туристов к „Титанику“(10)
В Атлантическом океане пропала подводная лодка, которая использовалась для погружения туристов к затонувшему кораблю „Титаник“. Начата спасательная операция.
Береговая охрана в американском Бостоне подтвердила Би-би-си, что спасатели пытаются найти подлодку.
Компания OceanGate Expeditions, которой принадлежала пропавшая подлодка, подтвердила, что на ней были люди. „Все наше внимание приковано к членам экипажа и их семьям“, - сказано в заявлении фирмы.
Она добавляет, что в поисковой операции принимают участие несколько правительственных агентств и частных компаний. „Мы пытаемся обеспечить безопасное возвращение членов экипажа“, - сообщает OceanGate Expeditions.
В ее субмарине умещаются пять человек. Как правило, это пилот, трое туристов и гид.
На сайте компании, которая также разрабатывает подводные аппараты для погружений, сказано, что после успешных экспедиций к останкам „Титаника“ в 2021 и 2022 годах она планирует продолжать подобные туры ежегодно.
Одна из экспедиций, состоящая из 12 погружений, и была запланирована на лето 2023 года.
В твиттере компании есть посты о том, как прошли первые несколько погружений.
С частных клиентов компания берет по 250 тыс. долларов за место в своей восьмидневной экспедиции, позволяющей увидеть затонувший корабль.
Такое путешествие компания называет „шансом выйти за рамки повседневной жизни и открыть для себя что-то действительно экстраординарное„.
Одно погружение к „Титанику“ с возвращением на сушу, по сообщениям, занимает около восьми часов.
„Титаник“ находится на глубине 3,8 тыс. метров в Атлантическом океане, в 600 км от острова Ньюфаундленд на северо-востоке Канады.
Этот пассажирский лайнер был самым большим кораблем своего времени. В 1912 году он столкнулся с айсбергом во время своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк. Из 2200 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту, погибли более 1500.
Затонувший корабль был обнаружен в 1985 году и с тех пор его активно изучают ученые.