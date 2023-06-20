Власти Египта установят спутниковые датчики для слежки за акулами в туристических зонах

В настоящее время министерство реализует программу, направленную, в первую очередь, на защиту людей от любой опасности, связанной с нападениями акул, путем мониторинга и отслеживание движения хищников в Красном море. Для этого Египет импортировал 50 американских приборов слежения за морскими обитателями“, пишет Interfax со ссылкой на Sky News Arabia.

Как отмечается, устройства были протестированы ранее и доказали свою эффективность, в том числе, во время отслеживания акул. Датчики будут прикреплены к спинам акул, обитающих в Красном море и с помощью спутника можно будет отслеживать не только их перемещение, но и изменение поведения.

„Особое внимание будет уделено крупным акулам величиной более трех метров, поскольку обычно именно такие склонны нападать на человека“, — пишет Sky News Arabia.

8 июня в Хургаде российский гражданин погиб в результате нападения акулы на пляже Dream Beach. После трагедии власти провинции Красное море распорядились закрыть все пляжи Хургады на два дня. 9 июня специальная бригада поймала акулу, напавшую на россиянина, хищника доставили в лабораторию для экспертизы.