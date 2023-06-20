В Польше несколько лет курсировал популярный автобус № 666. Угадайте, куда он ездил и почему его отменили

Хель — популярный туристический городок неподалеку от Гдыни, куда приезжают ради песчаных пляжей и питомника тюленей. Много лет туда можно было добраться на автобусе № 666 — он сам по себе был аттракционом для туристов, в том числе иностранцев, которые специально брали на него билеты ради необычного номера и „адского“ пункта назначения (название „Хель“ созвучно с английским hell — „ад“).

Однако с 24 июня маршрут получит другой номер — 669, сообщили в автобусной компании PKS Gdynia.

„В этом году мы переворачиваем последнюю шестерку с ног на голову!“ — заявили представители перевозчика.

Как выяснилось, инициаторами перенумерования автобуса стали религиозные консерваторы, которые ополчились на 666-й из-за „подрыва христианских устоев польского государства“.

Они увидели в этом номере „руку Сатаны“, „число зверя“, заявили, что „ад — это вечная смерть и страдание“ и к этому нужно относиться серьезнее. В итоге перевозчик выбрал для автобуса номер 669 как „менее противоречивый“.

К слову, многие туристы, да и сами поляки, раскритиковали это решение. В комментариях пишут, что теперь Хель лишится рекламы на весь мир, а в ад попадают из-за плохих поступков, а не „сатанинских“ номеров автобусов.