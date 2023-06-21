Власти вынесли вердикт по найденному на Штромке столетнему судну

„Обломки судна длинной около 15 метров и шириной в 6 метров находились на Штромке в стороне Хааберсти под песком на примерно 80%. Металлический остов представлял собой опасность для серферов и других посетителей пляжа. Поэтому по инициативе управы Пыхья-Таллинна обломки перенесли на берег. Благодарю эстонский Департамент окружающей среды и контрактных партнеров района за быстрое содействие“, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап. „Так как историческая ценность остова не была ясна, то по просьбе Департамента охраны памятников старины мы обратились за экспертной оценкой в Морской музей Эстонии“.