Власти вынесли вердикт по найденному на Штромке столетнему судну
Над остовом судна, найденным в начале мая под песком на Штромке, была проведена экспертиза. Согласно экспертной оценке, остову более сотни лет, однако в нынешнем состоянии он не представляет исторической и культурной ценности, поэтому не подлежит сохранению.
„Обломки судна длинной около 15 метров и шириной в 6 метров находились на Штромке в стороне Хааберсти под песком на примерно 80%. Металлический остов представлял собой опасность для серферов и других посетителей пляжа. Поэтому по инициативе управы Пыхья-Таллинна обломки перенесли на берег. Благодарю эстонский Департамент окружающей среды и контрактных партнеров района за быстрое содействие“, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап. „Так как историческая ценность остова не была ясна, то по просьбе Департамента охраны памятников старины мы обратились за экспертной оценкой в Морской музей Эстонии“.
Пихлап добавила, что согласно оценке экспертов, это скорей всего обломки вспомогательного плавсредства (понтон, баржа), которое использовали, например, в портах. Учитывая нынешнее состояние остова, экспертам сложно дать адекватную оценку, для чего именно использовался объект. Вероятно, речь идет о некотором вспомогательном основании, использовавшимся, например, в портах залива Копли в первой половине прошлого века.
По оценке Департамента охраны памятников старины и представителей отдела охраны памятников старины Таллиннского департамента городского планирования, в нынешнем состоянии остов не обладает культурной ценностью, поэтому разрешено не сохранять обломки. Управа Пыхья-Таллинна приступит к работам по демонтажу сегодня, 20 июня.
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