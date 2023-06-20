Вот-вот проснется: cпящий супервулкан в Италии находится в „чрезвычайно опасном“ состоянии

По словам соавтора исследования Стефано Карлино, супервулкан Кампи Флегреи (Флегрейские поля), расположенный недалеко от Неаполя, находится в „чрезвычайно опасном“ состоянии. В последний раз вулкан извергался в 1538 году, но сейчас риск его извержения высок как никогда. Местные власти уже разработали план эвакуации, а уровень риска пересматривается ежемесячно.

Опасны ли Флегрейские поля?

Места возле Неаполя в Италии, возможно, более известны благодаря Везувию, который уничтожил город Помпеи в 69 году нашей эры, но Флегрейские поля представляют собой более насущную проблему.

Кампи Флегреи занимает обширную территорию с пологой впадиной длиной около 12-14 км, и 500 000 человек живут в его красной зоне, определенной Департаментом гражданской обороны Италии (Dipartimento della Protezione Civile) как зона наивысшего риска. Еще 800 000 жителей проживают в желтой зоне.

Считается, что извержение Флегрейских полей, произошедшее 40 тысяч лет назад, стало одной из причин „вулканической зимы“ и вымирания неандертальцев.

В 1538 году вулкан извергался в течение восьми дней, выбросив достаточно лавы, камней и облаков пепла, чтобы образовалась новая гора. В 1980-х годах произошел очередной всплеск активности, который привел к эвакуации 40 000 жителей близлежащих районов. С тех пор супервулкан был относительно спокоен.

Однако теперь исследование ученых из Университетского колледжа Лондона (UCL) и Национального института геофизики и вулканологии (INGV) в Италии показало, что очередное пробуждение практически неминуемо.

„Мы не говорим, что извержение произойдет, мы говорим, что условия для извержения стали более благоприятными“, – пояснил AFP ведущий автор исследования Кристофер Килберн из Калифорнийского университета.

Одна из причин заключается в том, что десятки тысяч мелких землетрясений, произошедших с 1950-х годов, ослабили впадину на вершине вулкана, известную как кальдера.

Произойдет ли извержение Флегрейских полей?